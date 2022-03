Toyota : Des données constructeur de consommation inexactes

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que les performances en matière de consommation de carburant du Toyota Coaster équipé du moteur N04C développé et fabriqué par Hino Motors (Hino) se révèlent finalement inférieures aux données constructeur officielles.



'Nous tenons à nous excuser pour tout inconvénient et toute inquiétude que cela pourrait causer aux clients qui utilisent actuellement des autobus Toyota Coaster équipés du moteur en question', indique le constructeur.



Il ressort en effet d'une enquête conduite par Hino que l'efficacité énergétique du moteur compact N04C monté sur le Toyota Coaster ne respecte pas les valeurs spécifiées.



Hino enquête actuellement sur la cause de cet écart et tente de savoir s'il résulte d'une faute intentionnelle. Le problème de performance du moteur n'a toutefois 'aucun impact sur la fonctionnalité de conduite et ne pose aucun problème de sécurité', précise Toyota.



Hino confirmera les spécifications correctes prochainement puis Toyota prendra 'les mesures appropriées'.





