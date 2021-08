Toyota : Des dizaines de salariés positifs au Covid au Japon

(CercleFinance.com) - Toyota fait aujourd'hui un point sur l'impact de la pandémie chez ses salariés au Japon: un total de 51 employés travaillant sur plusieurs sites du constructeur à travers le Japon ont été testés positifs au Covid. Toyota précise toutefois que cette situation n'a pas d'impact sur la production.



'Toyota met activement en oeuvre des mesures pour empêcher la propagation du virus et reste déterminé à prendre d'autres mesures si la situation l'exige', explique le constructeur.



En détail, Toyota annonce que huit salariés ont été testés positifs au sein du 'Company dormitory', de Toyota City, dans la Préfecture d'Aichi, huit autres cas ont été signalés à l'usine de Takaoka (Aichi Prefecture), deux à Kinuura (Hekinan City), un à l'usine d'Honsha, dix au siège de Toyota City (Aichi Prefecture), un au siège de Tokyo, deux à l'usine de Kamigo, cinq au 'Homi Training Center', deux au Kamigo Logistics Center, quatre cas à l'usine de Tahara, trois cas à l'usine Motomachi, un cas au Toyota Memorial Hospital, un au Hanamoto Technical Center, deux à l'usine Tsutsumi et enfin, un à l'usine de Myochi.



