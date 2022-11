Toyota : Des changements dans la structure de direction

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation (TMC) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait l'intention de mettre en oeuvre des changements dans sa structure de direction à compter du 1er décembre et dans celle des employés cadres supérieurs (de niveau directeur général et plus) à compter du 1er janvier 2023.



Yoko Wake, membre du Conseil d'audit et de surveillance, démissionnera le 30 novembre 2022 pour des raisons personnelles. Ryuji Sakai, membre suppléant du Conseil d'audit et de surveillance, sera nommé membre du Conseil d'audit et de surveillance à compter du 1er décembre 2022.



Ryuji Sakai remplit les conditions requises pour être membre externe du Conseil d'audit et de surveillance. Son mandat de membre du Conseil d'audit et de surveillance expirera lors de la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires.



Par ailleurs, à compter du 1er janvier, Takefumi Shiga devient responsale de Toyota Motor North America et Seiya Nakao, directeur général du projet pour la région Chine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.