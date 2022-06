Toyota : Décroche la pole position aux 24h du Mans

(CercleFinance.com) - Toyota s'est offert sa 6e pole position consécutive aux 24h du Mans, grâce à Brendon Hartley, aux commandes de l'Hypercar GR010 HYBRID n°8 qu'il partage avec Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa.



La seconde Toyota, la voiture n°7, échoue à 0,420 seconde de la pole position et partira donc de la deuxième place sur la grille de départ.



TOYOTA GAZOO Racing, quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans et tenant du titre, rejoint désormais Audi à la deuxième place du classement du plus grand nombre de pole position de toute l'histoire de l'épreuve.



L'équipe se concentre désormais sur la course: le départ de cette 90e édition de la course sera donné samedi et Toyota vise une nouvelle victoire.





