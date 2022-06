Toyota : Conforte sa place de leader au championnat de rallye

(CercleFinance.com) - L'équipe Toyota Gazoo Racing a terminé aux quatre premières places du Rallye du Kenya, Kalle Rovanperä remportant l'épreuve devant Elfyn Evans, Takamoto Katsuta et Sébastien Ogier.



Qualifié 'd'historique' par Toyota, ce résultat conforte l'avance de TOYOTA GAZOO Racing au Championnat du Monde des Rallyes 2022.



C'est la 10evictoire de Toyota sur la célèbre épreuve africaine, et la première fois que la marque se classe aux quatre premières places d'une épreuve du WRC depuis 1993.



Une performance que seul un autre constructeur a déjà réalisé en WRC dans les trente dernières années, rappelle Toyota.



