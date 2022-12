Toyota : Compte produire 700 000 véhicules en janvier

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que le volume de production mondial prévu pour janvier 2023 devrait être d'environ 700 000 unités (soit 200 000 unités au Japon et 500 000 unités à l'étranger).



La prévision de production pour l'exercice reste inchangée à env. 9,2 millions.



Le constructeur assure qu'il continuera d'examiner et de surveiller de près l'approvisionnement en semi-conducteurs et de travailler avec les parties liées pour envisager toutes les mesures possibles afin de s'assurer de pouvoir livrer autant de véhicules que possible aux clients dans les meilleurs délais.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.