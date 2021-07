Toyota : Co-marquage des bus zéro émission de CaetanoBus

(CercleFinance.com) - Le bus urbain électrique à batterie e.City Gold, et le bus à pile à combustible hydrogène H2.City Gold de CaetanoBus, constructeur de bus portugais, seront désormais co-siglés par CaetanoBus et Toyota, annonce aujourd'hui Toyota.



En effet, Toyota Motor Europe (TME) a mis sa technologie de pile à combustible au service des bus urbains à hydrogène de son partenaire.



Ce co-marquage s'inscrit ainsi dans le cadre du renforcement de l'alliance stratégique entre Toyota et CaetanoBus afin de promouvoir une mobilité durable.



'Ce co-marquage témoigne de notre confiance dans notre dernier investissement et de notre partenariat historique avec Caetano. Il affirme aussi l'importance accordée par Toyota au développement d'une mobilité zéro émission qui va au-delà des voitures et s'inscrit dans notre démarche vers la neutralité carbone ', assure Matt Harrison, p.d.-g. de Toyota Motor Europe.





