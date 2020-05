Toyota : Chiffre d'affaires de 247,4 MdE sur l'exercice (-1%)

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation a annoncé ses résultats financiers sur l'année fiscale 2019-2020, qui court du 1er avril au 31 mars.



Le nombre total de véhicules vendus dans le monde s'élève à 10,457 millions d'unités, soit 146 000 unités de moins que sur l'exercice précédent. En Europe, les ventes ont progressé de 34 477 unités pour atteindre 1 028 537 véhicules.



Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 29 929,9 milliards de yens (247,4 milliards d'euros), en baisse de 1 %. ' La pandémie a fait chuter le chiffre d'affaires de 380 milliards de yens ' précise Toyota.



Toyota a vu sa marge opérationnelle passer de 2 467,5 à 2 442,8 milliards de yens (20,2 milliards d'euros).



' Cette baisse est imputable à certains facteurs majeurs, dont les fluctuations monétaires (pour 305 milliards de yens) et la propagation du Covid-19 (pour 160 milliards de yens) ' indique le groupe.



' En excluant les gains et pertes générés par les swaps de taux d'intérêts, la marge opérationnelle a augmenté de 19,6 milliards de yens (168 millions d'euros) pour atteindre 140,7 milliards de yens (1,16 milliard d'euros) ' rajoute le groupe.



