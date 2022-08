Toyota : Bénéfice net trimestriel en léger recul

(CercleFinance.com) - Toyota publie un chiffre d'affaires de 8491 Mds de yen au titre du premier trimestre de son exercice 2023 (période d'avril à juin 2022), en légère hausse par rapport à la même période un an plus tôt (7935 Mds de yen).



En revanche, le constructeur enregistré une nette baisse de son EBIT, celui-ci passant de 997 millions de yen, à 578 millions de yen, notamment en raison de la hausse du coût des matériaux.



Par conséquent, le bénéfice net ressort en léger recul, à 736 millions de yen, contre 897 millions de yens un an plus tôt.



Pour l'ensemble de l'exercice 2023, Toyota cible des ventes 8,85 millions de véhicules dans le monde, un chiffre qui reste inchangé par rapport à la précédente estimation.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.