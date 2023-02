Toyota : Baisse des ventes mondiales en Janvier

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales ont diminué d'une année sur l'autre en janvier 2023 en raison de l'impact de la propagation du COVID-19 et de l'offre restreinte de semi-conducteurs. Au niveau du groupe la baisse est de 3,6% à 795,847 véhicules. Au niveau de la marque Toyota le repli est de 5,6% à 709,870 véhicules.



La production mondiale a augmenté d'une année sur l'autre au Japon et à l'étranger en raison d'un rebond après une baisse de la production due à l'impact de la propagation du COVID-19 et à l'offre restreinte de semi-conducteurs l'année précédente.



' La situation reste difficile à prévoir en raison des pénuries de semi-conducteurs et de la COVID-19. Cependant, nous continuerons de surveiller attentivement la situation de l'approvisionnement en pièces et de minimiser autant que possible les baisses soudaines de la production tout en mettant tout en oeuvre pour livrer autant de véhicules à nos clients le plus tôt possible ' indique le groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.