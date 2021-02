Toyota : Baisse de 6% des ventes chez Lexus en 2020

(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de Lexus en 2020 ont totalisé 718 715 unités, en baisse de 6% par rapport à l'année précédente. Les ventes de juillet à décembre ont augmenté de 2% par rapport au second semestre 2019.



Les ventes cumulées de Lexus en Chine ont atteint un niveau record en 2020 (223 650 unités, +11% par rapport à 2019), contribuant de façon significative au résultat mondial de la Marque.



En Europe, Lexus a vendu 70 814 véhicules, atteignant une part du marché premium record de 2,3% globalement, et une part de 3% chez les particuliers pour la première fois.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.