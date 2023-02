Toyota : Aygo X élue 'compacte business 2023'

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui que son Aygo X a été élue ' Compacte Business 2023 ' par un jury de journalistes spécialisés appartenant à la rédaction du magazine Kilomètres Entreprise.



La Toyota Aygo X s'est démarquée par rapport à sept prétendantes dans la catégorie ' Compacte Business 2023 '.



Composé de 12 journalistes, le jury de la rédaction prenait en compte plusieurs critères à l'instar de l'économie d'usage, la sécurité, ou encore la pertinence du véhicule sur le marché des entreprises.



Avec l'Aygo X, conçue et produite en Europe, Toyota est aujourd'hui l'un des rares constructeurs à proposer une offre sur le segment A, et le seul à y commercialiser un modèle dans une version dédiée aux professionnels : l'Aygo X Active Business.





