Toyota : Annonce une part de marché record de 7,5% en Europe

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) a annoncé avoir livré 813.547 véhicules Toyota et Lexus au cours des neuf premiers mois de l'année. Bien que ce chiffre représente une baisse de 6 % par rapport à l'année précédente, TME continue de surpasser le marché automobile européen, qui a baissé de 16 % sur la même période.



Sa part de marché a atteint un niveau record de 7,5 %, en hausse de 0,8 point en glissement annuel. Les ventes des gammes électrifiées de TME ont atteint 540 777 véhicules, soit une augmentation de 5 % en glissement annuel.



La marque Toyota a conservé la deuxième place des ventes de voitures particulières en Europe avec une part de marché de 7,2 %, en hausse de 0,9 point par rapport à la même période en 2021.



' Nous nous attendons à ce que la demande continue de dépasser l'offre, notamment avec le lancement de nos nouveaux modèles Toyota et Lexus ', a déclaré Matt Harrison, président et CEO de Toyota Motor Europe.



