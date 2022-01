Toyota : Annonce son partenariat avec Dangel

(CercleFinance.com) - Toyota France annonce aujourd'hui son partenariat avec Dangel, une entreprise française spécialisée dans les transmissions 4X4. Cette association va permettre à Toyota France de commercialiser des versions à quatre roues motrices de ses utilitaires PROACE CITY et PROACE.



Ces véhicules utilitaires seront équipés de leur transmission 4X4 dans les ateliers Dangel de Sentheim, en Alsace, puis livrés aux clients dans la concession Toyota d'origine.



Toyota précise que les premières livraisons des PROACE CITY et PROACE en finition Dangel débuteront en mai 2022.







