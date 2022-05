Toyota : Ajustements de la production en mai-juin

(CercleFinance.com) - Toyota tient à s'excuser pour les ajustements répétés des plans de production, dus à la pénurie de pièces résultant de la propagation du COVID-19.



Dans ce contexte, le constructeur fait savoir que son plan de production global pour le mois de juin est d'environ 850 000 unités (250 000 unités au Japon et 600 000 unités à l'étranger). 'En raison de l'impact des pénuries de semi-conducteurs, nous avons ajusté notre plan de production de dizaines de milliers d'unités dans le monde par rapport au nombre fourni à nos fournisseurs au début de l'année', précise Toyota.



Le plan de production mondial mensuel moyen de juin à août est d'environ 850 000 unités et de 9,7 millions d'unités pour toute la période de l'exercice 2023.



'La pénurie de semi-conducteurs, la propagation du COVID-19 et d'autres facteurs rendent difficile la prévision, mais nous continuera à tout mettre en oeuvre pour livrer le plus de véhicules possible à nos clients dans les meilleurs délais'.



'De plus, en raison des pénuries d'approvisionnement en pièces causées par le confinement à Shanghai, nous avons décidé de suspendre les opérations en mai et en juin', poursuit le constructeur. La production va ainsi être suspendue dans seize lignes de production réparties dans 10 usines, sur un total de 28 lignes de production et 14 usines que compte Toyota au Japon.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.