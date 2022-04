Toyota : Ajustements de la production en mai

(CercleFinance.com) - Toyota annonce des ajustements de production pour le mois de mai en raison de la pénurie de pièces résultant notamment de la propagation de la Covid-19.



'Nous avons revu les plans de production au regard des réalités récentes et avons positionné la période d'avril à juin comme une pause intentionnelle', indique le constructeur.



À l'heure actuelle, le plan de production mondial pour le mois de mai est d'environ 750 000 unités (200 000 unités au Japon et 550 000 unités à l'étranger), soit une baisse de 100 000 par rapport aux prévisions de début d'année.



'La pénurie de semi-conducteurs, la propagation du COVID-19 et d'autres facteurs font qu'il est difficile de se projeter plusieurs mois à l'avance, mais nous continuerons à faire le maximum d'efforts pour livrer le plus de véhicules possible à nos clients dans les meilleurs délais', indique Toyota.





