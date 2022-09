Toyota : Ajuste son plan de production pour octobre

(CercleFinance.com) - Alors que Toyota avait annoncé le mois dernier viser une production mensuelle moyenne de 900 000 unités entre septembre et novembre, le constructeur nippon indique que la production devrait se limiter à 800 000 unités au cours du mois d'octobre (soit 250 000 unités au Japon et 550 000 unités à l'étranger) 'en raisonde l'impact des pénuries de semi-conducteurs'.



Pour les mois d'octobre à décembre, Toyota cible une production mensuelle moyenne d'environ 850 000 unités. 'Ce plan est basé sur une confirmation minutieuse de l'approvisionnement en pièces et des structures du personnel et des capacités des installations de nos fournisseurs', indique le constructeur.



Il reste néanmoins difficile de prévoir l'avenir en raison des pénuries de semi-conducteurs, de la propagation du COVID-19 et d'autres facteurs, poursuit-il.



La prévision de production pour l'exercice reste inchangée à environ 9,7 millions d'unités.



