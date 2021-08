Toyota : Achat de Carmera, spécialiste de la cartographie

(CercleFinance.com) - Toyota annonce que sa filiale Woven Planet Holdings a finalisé l'acquisition de Carmera, société basée aux États-Unis spécialisée dans le développement de solutions d'IA pour la cartographie liée à la mobilité automatisée.



Après l'achat, en juillet, de Level 5 (division de conduite automatisée de Lyft), Carmera constitue la seconde acquisition de Woven Planet dans le domaine de la mobilité et de la conduite automatisée.



A la suite de cette opération, Woven Planet supervisera immédiatement les bureaux et les opérations de Carmera à New York et Seattle.



Les équipes de Carmera rejoindront l'équipe de la plate-forme de cartographie automatisée (AMP) de Woven Planet, dans le but d'en faire 'la plate-forme de cartographie HD de réseau routier et de voies la plus complète au monde', permettant la prise en charge des véhicules automatisés.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.