Toyota : Accord avec Fukuoka autour de l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Toyota annonce un accord de partenariat avec la ville de Fukuoka (Japon) autour du développement de l'énergie hydrogène, aux côtés de la Commercial Partnership Technologies Corporation (CJPT).



Les parties ont déjà entamé les discussions concernant l'adoption de véhicules à pile à combustible, notamment pour les camions de livraison de repas scolaires et les camions à ordures de la ville.



Dans le cadre de ce projet, la ville de Fukuoka a d'ailleurs lancé la première initiative au monde visant à produire de l'hydrogène à partir des eaux usées des ménages publics afin d'alimenter les véhicules à pile à combustible.



À l'avenir, la ville de Fukuoka, Toyota et la CJPT travailleront ensemble pour développer des technologies liées à la production, au transport et à l'utilisation de l'hydrogène, indique Toyota.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.