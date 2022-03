Toyota : Accord avec Eneos pour développer l'hydrogène

(CercleFinance.com) - Toyota annonce avoir signé un accord avec Eneos Corp. Autour de la production et de l'utilisation d'hydrogène sans CO2 à Woven City, un prototype de ville du futur développé par Toyota à Susono City, au Japon.



Les deux partenaires pourront aussi compter sur Woven Planet, une filiale de Toyota, pour gérer conjointement la logistique technique liée au proket.



Eneos et Toyota vont débuter la construction puis l'exploitation d'une station de ravitaillement en hydrogène à proximité de Woven City pour produire et fournir de l'hydrogène sans CO2 à Woven City et aux véhicules électriques à pile à combustible (FCEV).



La station de ravitaillement en hydrogène Eneos devrait être opérationnelle avant l'ouverture de Woven City, en 2024-2025.





