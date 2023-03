Toyota : Accélère ses efforts dans la décarbonation

(CercleFinance.com) - Toyota annonce accélérer ses efforts pour la décarbonation de son usine de Fukushima, via la mise en service d'équipements produisant de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau.



Ce système sera mis en service en mars dans une usine de DENSO Fukushima Corporation, qui servira de lieu de mise en oeuvre de la technologie pour promouvoir son utilisation généralisée à l'avenir.



Toyota accélérera ses efforts pour construire un modèle de consommation locale d'hydrogène produit localement, en utilisant des équipements d'électrolyse pour produire de l'hydrogène propre et le brûler dans l'un des fours à gaz de l'usine.



Toyota a positionné l'hydrogène comme un carburant essentiel pour promouvoir les initiatives visant à réduire les émissions de CO2 afin de contribuer à atteindre la neutralité carbone.



À cette fin, Toyota travaille avec divers partenaires industriels dans les domaines de la production, du transport, du stockage et de l'utilisation de l'hydrogène.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.