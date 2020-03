Toyota : A vendu plus de 15 millions d'hybrides-électriques

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation annonce avoir commercialisé à ce jour plus de 15 millions de véhicules hybrides-électriques dans le monde depuis le lancement de la Prius en 1997.



' Toyota poursuit le développement de véhicules plus respectueux de l'environnement avec toujours pour socle commun la technologie 100% hybride (ou ' Full Hybrid ') ' indique le groupe.



' Elle allie deux motorisations, essence et électrique, qui permettent de réduire drastiquement les émissions d'oxydes d'azote (NOx) ainsi que la consommation de carburant et de ce fait, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) ' rajoute le groupe.



