Toyota : A vendu 3 millions de véhicules hybrides en Europe

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir commercialisé 3 millions de véhicules hybrides en Europe.Toyota Espagne a livré le trois millionième véhicule hybride vendu en Europe, une Toyota Corolla GR Sport.



Toyota Motor Europe a commencé à commercialiser des véhicules hybrides en 2000 avec la Toyota Prius. Aujourd'hui, les clients peuvent choisir parmi une gamme de 20 modèles hybrides différents des marques Toyota et Lexus. En 2019, cette technologie représentait 52% du volume total des ventes en Europe et 63% en Europe de l'Ouest.



Toyota est le pionner et le leader de la technologie hybride devenant ainsi le constructeur aux émissions de CO2 les plus faibles.



' Le succès des ventes hybrides place Toyota en bonne voie afin d'atteindre l'objectif de 95 g de CO2 / km fixé par la Commission européenne pour 2020 et 2021 ', déclare Matt Harrison, Vice-président exécutif de TME.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.