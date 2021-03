Toyota : À nouveau récompensé pour sa relation client

(CercleFinance.com) - Toyota annonce aujourd'hui avoir remporté cette année -et pour la septième fois- le premier prix du Podium de la Relation ClientKantar / BearingPoint dans le secteur automobile. La marque figure aussi à la deuxième place du classement général.



'Ces résultats mettent en évidence la volonté de l'entreprise d'être constamment à l'écoute de ses clients dans le but d'établir une relation avec eux lui permettant d'anticiper leurs besoins et de leur offrir un service personnalisé toujours plus abouti', commente Toyota.



