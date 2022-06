Toyota : A développé une cartouche d'hydrogène portable

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Corporation et sa filiale Woven Planet ont développé un prototype opérationnel de sa cartouche d'hydrogène portable.



' Ce conditionnement facilitera le transport et l'approvisionnement du combustible destiné à alimenter diverses applications courantes, à l'intérieur comme à l'extérieur des logements ' indique le groupe.



Le groupe indique que l'hydrogène est une solution prometteuse. À l'utilisation, les émissions de dioxyde de carbone (CO2) sont nulles. À la production, elles sont minimes si l'on recourt à des énergies renouvelables telles que l'éolien, le solaire, la géothermie ou la biomasse. En outre, l'hydrogène peut servir à produire de l'électricité dans les systèmes de pile à combustible et peut faire office de carburant.

En partenariat avec ENEOS Corporation, Toyota et Woven Planet travaillent à la mise en place d'une chaîne complète d'approvisionnement afin d'en accélérer et simplifier la production, le transport et l'usage quotidien.



