Toyota : 7,3% de part de marché en Europe en 2022

(CercleFinance.com) - Toyota Motor Europe (TME) a enregistré une hausse de ses ventes en 2022, avec un total de 1 080 975 véhicules Toyota et Lexus, tandis que le marché automobile européen a reculé de 11% en glissement annuel.



La part de marché de TME a atteint un record de 7,3%, soit une progression de 0,9 point par rapport à 2021.



Toyota a par ailleurs conservé la deuxième place des ventes de véhicules particulier en Europe.



Les ventes totales de véhicules électrifiés de TME ont augmenté de 14% en glissement annuel avec 718 608 unités livrées, ce qui représente désormais 66% du total des ventes et 74% des ventes en Europe de l'Ouest.



' Nos nouveaux modèles tels que la Yaris Cross et l'Aygo X ont enregistré une forte demande, alors que les ventes de nos autres modèles déjà commercialisés sont restées élevées. Concernant l'année 2023, je table sur une nouvelle hausse de nos volumes de ventes et de notre part de marché, portée par la poursuite du développement de notre gamme électrifiée multitechnologies ', a déclaré Matt Harrison, Président et CEO de Toyota Motor Europe.



