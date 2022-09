Toshiba : Lance 12 imprimantes multifonctions

(CercleFinance.com) - Toshiba America Business Solutions a annoncé aujourd'hui le lancement de 12 imprimantes multifonctions (MFP) Office Collection 3 de nouvelle génération qui permettent aux travailleurs d'aujourd'hui d'être plus productifs et plus sûrs tout en utilisant le cloud.



Ces modèles offrent une sécurité de l'information de pointe ainsi que les dernières solutions cloud Elevate Sky de l'entreprise qui équipent les professionnels des dernières technologies pour accomplir facilement les tâches quotidiennes.



L'interface utilisateur simplifie la gestion de l'impression en activant les fonctions de base et les solutions de flux de travail améliorant la productivité.



La toute nouvelle gamme de Toshiba présente les meilleures caractéristiques de sécurité du secteur, notamment le Trusted Platform Module 2.0 et l'authentification biométrique (empreinte digitale).



Les prix commencent à 8 199 dollars pour la série e-STUDIO6525AC et à 10 849 dollars pour la série e-STUDIO6528A.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.