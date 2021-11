Toosla : Première étape du projet d'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - Toosla, acteur digital de la location de voitures de courte durée, annonce l'approbation de son Document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers (AMF).



L'approbation du Document d'enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de Toosla sur le marché Euronext Growth à Paris.



' Toosla s'inscrit comme un acteur de la transformation du marché de la mobilité en réinventant en profondeur la location courte durée de véhicules grâce à la digitalisation ' indique la société.



À fin 2021, Toosla proposera 300 véhicules (201 en moyenne en 2020) et vise un chiffre d'affaires de plus de 4 ME, soit une croissance de près de 50% par rapport à 2020. La direction vise, en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.



Le projet d'introduction en Bourse permettra d'accélérer la croissance de la flotte automobile afin d'atteindre 6 000 véhicules à l'horizon 2025 et d'augmenter significativement ses dépenses marketing afin de recruter de nouveaux clients.



