Toosla : Lance son introduction en bourse sur Euronext Growth

(CercleFinance.com) - Spécialiste digital de la location de voiture de courte durée, Toosla a annoncé aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris.



Fondée en 2016, cette entreprise d'une quinzaine de salariés va émettre entre environ 1.6 et 1.9 million d'actions nouvelles, d'un montant unitaire de 2.85 à 3.85 euros, lui permettant de lever entre 5.5 et 7.3 millions d'euros.



A travers une application qui propose ni plus ni moins de ' ré-enchanter la location de voiture ', les clients de Toosla peuvent profiter d'une flotte de véhicules disponible 24h/24 et 7jours/7 et sont assurés que le modèle réservé leur sera bien attribué, assure la société.



Par ailleurs, Toosla propose aussi la livraison du véhicule à l'endroit choisi par le client - qui devra le restituer au même endroit - ou encore des possibilités d'extension de la réservation via son application.



Actuellement présente à Paris et à Madrid, la société dispose actuellement d'une flotte de près de 300 véhicules, dont 20% sont des modèles électriques. Et le loueur ne cache pas ses ambitions : à l'horizon 2026, Toosla vise une présence dans 16 villes, grâce à un développement à l'international (notamment en Allemagne, Royaume-Uni, Espagne et Italie), et compte multiplier son parc par 20, soit 6000 véhicules 100% électriques.



La société vise ainsi un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros en 2026 (pour 110 employés environ), contre un peu plus de 4 millions d'euros en 2021.



' Nous pouvons aussi compter sur le dynamisme du marché de la location automobile qui devrait atteindre 20 milliards d'euros en Europe d'ici à 2026. Grâce à notre offre et à nos modèles disruptifs, nous sommes parfaitement positionnés pour profiter pleinement de cet essor ', conclut Eric Poncin, le p.d.-g.





