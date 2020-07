TomTom : Rebond du titre après des signes de reprise

(CercleFinance.com) - Le fabricant néerlandais d'appareils de navigation TomTom annonce des 'premiers signes' de reprise au cours du deuxième trimestre, ce qui permet au titre de gagner plus de 10% à la Bourse d'Amsterdam.



La société - qui développe des cartes, des logiciels de navigation, des informations et des services de trafic en temps réel - a déclaré un chiffre d'affaires en baisse de 41% à 124 millions d'euros au deuxième trimestre.



'Le Covid-19 reste un défi pour l'économie mondiale, mais nos revenus opérationnels sont sur la voie de la reprise par rapport à creux enregistrés en avril', a indiqué le groupe dans son communiqué.



TomTom a déclaré avoir enregistré 'un volume important d'activités de transactions' au premier semestre. Il a récemment remporté des accords avec le constructeur automobile américain Ford et le groupe français Michelin.



Au total, le groupe a enregistré une perte nette de 62 millions d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice net de 742 millions d'euros à la même période un an plus tôt.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

