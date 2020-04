TomTom : Chute de -7% après ses pertes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le titre TomTom est en chute d'environ 7% à la Bourse d'Amsterdam après l'annonce de ses pertes au 1er trimestre.



TomTom, le fabricant néerlandais d'appareils de navigation automobile, a enregistré une perte pour le premier trimestre, son chiffre d'affaires ayant été frappé de plein fouet par une baisse de la demande en raison de la fermeture des détaillants et de la baisse de circulation.



Son résultat avant intérêts et impôts (EBIT) est tombé à -5,4 millions d'euros au dernier trimestre, contre un bénéfice de 18,8 millions d'euros au premier trimestre 2019.



TomTom a enregistré une perte nette de 62,8 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net de 3,3 millions d'euros pour la même période il y a un an.



Le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de 23% à 131 millions d'euros, son activité provenant principalement des ventes de véhicules, fortement impactées par les fermetures d'usines.



TomTom a déclaré qu'il avait la capacité de maintenir son cap, malgré les incertitudes actuelles, même si ses rachats d'actions sont désormais suspendus jusqu'à nouvel ordre.



