Tod's : Prise de contrôle future par LVMH ?

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé le 23 avril que LVMH a porté sa participation à 10% dans le capital de Tod's.



' L'augmentation de sa participation à 10% du capital du groupe de luxe italien est donc le point de départ d'une coopération appelée à déboucher sur une prise de contrôle future ' indique Invest Securities.



Diego della Valle le propriétaire de Tod's a confirmé, lors d'un sommet organisé par le FT, LVMH comme acquéreur potentiel mais à une échéance indéterminée. ' Si Tod's doit être cédé un jour il le sera à LVMH ' indique l'analyste.



' Mais rien ne presse et de notre point de vue, ni Tod's ni LVMH n'ont l'intention de forcer la décision. Sachant que LVMH n'a pas non plus l'intention de s'investir à court et même moyen terme dans un dossier plus complexe qu'il n'y paraît, alors que le leader mondial du luxe doit d'abord se consacrer à l'intégration de Tiffany ' ajoute le bureau d'analyses.



