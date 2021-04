Tod's : LVMH détient désormais 10% du capital

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que LVMH a porté sa participation à 10% dans le capital de Tod's.



Diego Della Valle a conclu un contrat avec Delphine S.A.S. (filiale à 100 % de LVMH) portant sur la vente de 2 250 000 actions de Tod's S.p.A., représentant 6,8 % du capital de Tod's. LVMH en détient déjà 3,2%.



Le prix par action est de 33,10 euros, égal au cours moyen pondéré des cours de l'action Tod's des quinze jours de bourse précédant la signature.



A l'issue de la transaction, M. Diego Della Valle détiendra, directement et indirectement, 63,64% des actions Tod's en circulation et LVMH 10,0%.



' Bernard Arnault renforce-t-il son emprise, simplement pour dissuader d'éventuels prédateurs qui seraient intéressés par une marque dont le CA ne devrait pas dépasser 750mE en 2021 avec des pertes estimées de l'ordre de -40mE ? ' souligne ce matin Invest Securities.



