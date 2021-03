Tod's : En forte baisse après une perte de -73,2 ME en 2020

(CercleFinance.com) - Le titre perd plus de 2% à la Bourse de Milan après l'annonce de ses résultats. Les ventes consolidées ont atteint 637,2 millions d'euros l'année dernière, en baisse de 30,4% par rapport à 2019, a indiqué le fabricant italien de mocassins en cuir dans un communiqué.



L'EBITDA ajusté s'inscrit à 69,5 millions d'euros en 2020, soit 10,9% du chiffre d'affaires, comparé au résultat de 157,9 millions d'euros en 2019, déduction faite du revenu extraordinaire de 97,5 millions d'euros comptabilisé sur la cession de l'immeuble d'Omotesando.



L'EBIT ajusté ressort à -93.7 million Euros sur l'exercice et le résultat net du Groupe est une perte de -73,2 millions d'euros.



