Tod's : Cède plus de 6%, un broker dégrade son conseil

(CercleFinance.com) - Tod's cède plus de 6% à Milan, pénalisé par une analyse d'UBS qui a réduit mardi sa recommandation sur le titre, passant de 'neutre' à 'vente', tout en relevant son objectif de cours de 28,8 à 33 euros.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire suisse justifie sa dégradation par le bond de 72% du cours de Bourse du groupe de mode italien depuis le début de l'année, alors que le secteur européen du luxe n'a repris que 50% dans le même temps.



Une surperformance que le broker juge exagérée au vu de la reprise poussive dont bénéficie le fabricant de chaussures et d'accessoires, dont la croissance - souligne-t-il - est uniquement alimentée par les consommateurs chinois.



UBS fait valoir que le titre se négocie désormais sur la base d'un ratio valeur d'entreprise/chiffre d'affaires de 2,5x, faisant apparaître une décote réduite de 58% par rapport au reste du secteur, alors que sa décote historique se situe autour de 68%.



