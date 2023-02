TME Pharma : Le message du PDG est apprécié

(CercleFinance.com) - TME Pharma s'inscrit en forte hausse vendredi à la Bourse de Paris suite à un message optimiste du PDG de la société biotechnologique, Aram Mangasarian.



Dans un courrier envoyé aux actionnaires, le dirigeant de l'entreprise souligne que les derniers résultats de l'étude sur son principal candidat médicament, le NOX-A12, ont dépassé les attentes du groupe.



Pour mémoire, ces données ont montré que 83% des patients atteints d'un cancer du cerveau étaient toujours en vie après 10 mois de traitement.



Les conclusions des essais menés après un suivi médian de 12 mois sont, elles, attendues au début du deuxième trimestre 2023.



Dans sa lettre, Aram Mangasarian évoque par ailleurs un renforcement de ses discussions en vue de partenariats et de financements afin d'assurer le développement clinique futur de NOX-A12 sans avoir recours au financement par dette convertible.



TME Pharma disposant actuellement d'une trésorerie suffisante jusqu'au début du mois de septembre 2023, la société devra obtenir un financement supplémentaire courant mai 2023.



Suite à ces déclarations, le titre grimpait de plus de 10% vendredi sur Euronext Growth Paris après avoir pris plus de 15% en début de séance.



