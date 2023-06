TME Pharma : La FDA approuve un essai clinique aux USA

(CercleFinance.com) - TME Pharma annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé sa demande de lancement d'un nouvel essai clinique visant à évaluer son actif principal, le NOX-A12, au sein d'une étude de phase 2 dans le cancer du pancréas (OPTIMUS) aux États-Unis.



L'étude Optimus est conçue pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de NOX-A12 en combinaison avec l'anti-PD-1 pembrolizumab (Keytruda® de Merck) et deux régimes de chimiothérapie différents dans le traitement de deuxième intention du cancer du pancréas.



L'étude devrait recruter environ 70 patients dans des sites cliniques aux États-Unis, ainsi qu'en France et en Espagne, où l'étude a déjà été approuvée.



' L'approbation par la Food and Drug Administration (FDA) de notre demande d'IND est une étape structurante pour TME Pharma, car elle représente le premier examen et la première approbation de NOX-A12 - et plus globalement le premier examen de notre classe unique de composés - par la FDA', commente Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.