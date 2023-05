TJX Cos : Croissance de 12% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe de distribution TJX Companies publie au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté en croissance de 12% à 0,76 dollar, pour des ventes en hausse de 3% à 11,8 milliards de dollars, en données publiées comme à magasins comparables.



'La croissance de nos ventes comparables a été stimulée par une augmentation de la fréquentation globale des clients et une augmentation de 5% des ventes comparables chez Marmaxx, notre plus grande division', explique son CEO Ernie Herrman.



En raison d'une 53e semaine comptable, TJX ajuste ses objectifs annuels, visant désormais un BPA de l'ordre de 3,49 à 3,58 dollars et une marge avant impôts entre 10,3 et 10,5%, pour des ventes globales des magasins comparables en hausse de 2 à 3%.



