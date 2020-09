Tiffany : Procès contre LVMH prévu en janvier 2021

(CercleFinance.com) - LVMH fait part de la décision de la Cour de Justice du Delaware, qui s'est prononcée en faveur d'un procès devant commencer en janvier 2021, et non pas en novembre 2020 tel que le demandait Tiffany.



Le géant français du luxe se dit 'pleinement confiant dans sa capacité à repousser les accusations de Tiffany et à convaincre la Cour que les conditions de réalisation de cette acquisition ne sont plus réunies'.



A cet égard, LVMH affirme qu'il démontrera au cours des prochains mois à la justice américaine que la mauvaise gestion du joaillier durant la crise de la Covid-19 'constitue un Material Adverse Effect'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.