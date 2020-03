ThyssenKrupp : Retrait des objectifs pour l'exercice 2019-20

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp indique que compte tenu de la pandémie de Covid-19 et de son impact sur l'économie, il 'ne peut actuellement fournir d'évaluation fiable du développement de l'activité pour 2019-20' et retire donc ses prévisions financières pour cet exercice.



Affirmant réagir promptement à la crise, le groupe industriel allemand déclare 'se concentrer sur la santé de ses employés à travers le 'et 'travailler de façon cohérente à limiter l'impact sur ses activités'.



