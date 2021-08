thyssenkrupp : Retour aux bénéfices au troisième trimestre

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp a fait état mercredi d'un retour aux bénéfices sur le troisième trimestre de son exercice décalé, une annonce fraîchement accueillie par les investisseurs à la Bourse de Francfort.



Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) s'affiche à 266 millions d'euros sur le trimestre allant d'avril à juin, porté par la nette remontée des prix des matériaux bruts.



L'an dernier à la même époque, le groupe avait fait état d'une perte trimestrielle de 693 millions d'euros.



L'Ebit de son activité d'acier européenne ('Steel Europe') a notamment atteint 19 millions d'euros, contre une perte de 309 millions d'euros un an plus tôt.



Le conglomérat - qui cherche à se transformer en un groupe industriel 'de haute performance' - a confirmé par ailleurs sa prévision d'un Ebit ajusté annuel de l'ordre de 500 millions d'euros, à comparer avec une perte de 1,8 milliard à l'issue de l'exercice précédent.



Martina Merz, sa directrice générale, a toutefois averti que l'environnement opérationnel restait 'particulièrement difficile'.



A la Bourse de Francfort, l'action thyssenkrupp chutait de plus de 6% après cette publication.



