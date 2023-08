thyssenkrupp nucera : Titre en hausse, l'avis d'un analyste

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera gagne plus de 1% à Francfort, alors que Deutsche Bank a initié le suivi du titre avec un conseil 'acheter' et un objectif de cours de 30 euros faisant apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 30%.



D'après le broker, la filiale de thyssenkrupp - qui cote en Bourse depuis le mois dernier - est bien placée pour prendre une part de marché 'significative' dans les procédé d'électrolyse pour la production hydrogène, un secteur encore balbutiant mais dont la taille pourrait selon lui atteindre plusieurs milliards d'euros au cours des décennies à venir.



Dans sa note, DB estime que les capacités totales de cette industrie pourraient ainsi passer de seulement 0,3 GW en 2020 à quelque 10.000 GW d'ici à 2050.



De ce point de vue, thyssenkrupp nucera est aujourd'hui l'un des rares acteurs du métier à afficher une longue expérience dans l'installation et la maintenance d'unités de production sur site, poursuit le courtier.



Deutsche Bank considère en effet que sa technologie d'électrolyse alcaline (AWE) est bien adaptée au déploiement de grands projets industriels, comme en témoigne selon lui les récentes commandes que le groupe a remportées.



