thyssenkrupp nucera : Première publication convaincante

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp nucera a fait état lundi de performances meilleures que prévu à l'occasion de sa première publication de résultats trimestriels depuis son introduction en Bourse au début du mois de juillet.



Le spécialiste des équipements d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert a vu son bénéfice opérationnel (Ebit) grimper de 59% à 7,7 millions d'euros sur le troisième trimestre de son exercice fiscal 2022/2023.



Son chiffre d'affaires sur les trois mois clos fin juin a bondi de 90% pour atteindre 187,5 millions d'euros, pour des prises de commandes en augmentation de 13% à 242,4 millions.



Ces résultats meilleurs que prévu tiennent principalement au dynamisme de son activité de d'électrolyse alcaline de l'eau (AWE), dont les ventes ont été multipliées par dix sur le trimestre écoulé.



Sa technologie de chlore-alcali a, elle, vu ses ventes reculer de 13% à 77 millions d'euros.



Au vu de la solidité de son carnet de commandes, le groupe prévoit d'afficher une 'forte croissance' de son chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, mais précise que les investisseurs nécessaires à l'alimentation de son développement pourraient peser sur ses marges.



Le titre thyssenkrupp nucera progressait de plus de 3% à la Bourse de Francfort lundi matin dans le sillage de cette publication. Depuis son entrée en Bourse, le 7 juillet, son cours de Bourse a pris plus de 10%.



