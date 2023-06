thyssenkrupp : L'IPO de thyssenkrupp nucera se précise

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp et De Nora ont détaillé vendredi les termes financiers de l'introduction en Bourse de thyssenkrupp nucera, leur filiale de modules d'électrolyse pour la production d'hydrogène vert, qui pourrait valoriser l'entité entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros.



Les deux groupes ont indiqué ce matin que la fourchette indicative du prix de l'opération avait été fixée entre 19 et 21,5 euros.



Sachant que 30,3 millions de nouvelles actions devraient être émises, option de surallocation comprise, la taille de l'offre est attendue entre 500 et 566 millions d'euros.



La fixation du prix de l'offre, grâce à laquelle thyssenkrupp nucera entend financer son développement dans l'électrolyse, est prévue le 5 juillet et le début des négociations des actions à la Bourse de Francfort le 7 juillet.



Ce projet d'entrée en Bourse intervient alors que le marché de l'hydrogène devrait être multiplié par sept à horizon 2050.



thyssenkrupp prévoit de rester un actionnaire de long terme de sa filiale et d'accompagner sa stratégie de croissance.



L'italien De Nora, qui détient 34% du capital de thyssenkrupp nucera, prévoit lui aussi de poursuivre son partenariat de longue date avec thyssenkrupp et thyssenkrupp nucera.



