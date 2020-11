Thyssenkrupp : Gagne plus de 2%, soutenu par une analyse

(CercleFinance.com) - L'action thyssenkrupp gagne plus de 2% à Francfort alors que les analystes de la Deutsche Bank ont relevé aujourd'hui leur note sur le titre, passant de 'conserver' à 'achat'.



Cette mise à niveau reflète en partie un 'profil convaincant à haut risque et à haut rendement', indique l'équipe d'analystes.



La banque d'investissement a déclaré avoir identifié trois moteurs indépendants pour générer de la valeur pour les investisseurs (changements de portefeuille et réduction des coûts, cristallisation de la valeur de l'unité d'électrolyse et recherche d'une solution stratégique pour l'activité sidérurgique), chacun d'entre eux offrant un potentiel de hausse de plus de 50% des niveaux de cours actuels.



Par conséquent, le broker a relevé son objectif de cours de 6 à 8 euros.



