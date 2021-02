thyssenkrupp : Gagne 2%, un analyste révise son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre thyssenkrupp gagne plus de 2% à Francfort alors qu'AlphaValue a relevé sa notation sur les actions du conglomérat sidérurgique allemand, passant de 'vendre' à 'ajouter', s'appuyant sur l'amélioration des résultats et des perspectives de la société.



L'analyste a également relevé son objectif de cours de 7,5 euros à 12,1 euros.



Dans une note aux clients, la maison de recherche parisienne a déclaré avoir considérablement augmenté ses estimations de bénéfices après un trimestre 'solide' et le contexte positif actuel du marché de l'acier dans le monde.



L'amélioration des résultats et un cash-flow libre positif permettent également à la direction de gagner du temps pour redresser le groupe.



'On peut également s'attendre à un certain degré de 'nouveautés' pour certaines des activités secondaires du groupe (par exemple, les électrolyseurs comme éléments clés pour la production d'hydrogène vert)', a ajouté AlphaValue.



