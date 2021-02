Thyssenkrupp : Entouré après un relèvement d'objectifs

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp bondit de 9% après un relèvement d'objectifs pour son exercice 2020-21, anticipant désormais pratiquement le point mort en termes de profit opérationnel ajusté, au lieu d'une perte de plusieurs centaines de millions d'euros attendue précédemment.



Le groupe industriel revendique un bon début d'exercice, avec un profit opérationnel ajusté de 78 millions d'euros sur son premier trimestre comptable, contre une perte de 185 millions un an auparavant et ce malgré des ventes en baisse, passant de 7,6 à 7,3 milliards.



Expliquant que 'ses mesures de réductions de coûts commencent à porter leurs fruits', la direction de thyssenkrupp reconnait néanmoins, par la voie de sa directrice générale Martina Merz, qu'il 'n'est pas encore tiré d'affaires'.



