thyssenkrupp : Entouré après un relèvement d'objectif

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp bondit de près de 8% à Francfort, entouré après un relèvement par le groupe industriel de sa prévision d'EBIT ajusté pour l'exercice 2021-22, désormais attendu à au moins deux milliards d'euros (et non plus entre 1,5 et 1,8 milliard).



Sur son deuxième trimestre comptable, l'EBIT ajusté s'est élevé à 802 millions d'euros, à comparer à 220 millions un an auparavant, pour des revenus en augmentation de 24% à 10,6 milliards et des prises de commandes en hausse de plus de 50% à 13,6 milliards.



thyssenkrupp explique que s'il a souffert de 'conditions plus difficiles dans ses activités automobiles et liées aux composants', il a profité des 'hausses considérables des prix du marché chez Materials Services et Steel Europe'.



