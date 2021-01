Thyssenkrupp : En négociation pour céder l'activité minière

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp prend plus de 2% à Francfort alors FLSmidth, groupe danois d'équipements et services pour les secteurs cimentier et minier, a fait part de négociations à un stade non contraignant pour une acquisition de l'activité minière du groupe allemand.



Cette activité comprend les équipements miniers à ciel ouvert et les solutions de traitement de minéraux. Selon des analystes, Thyssenkrupp cherche à se séparer de sa division technologies d'usines, dont un tiers des ventes sont réalisées sur le marché final minier.



