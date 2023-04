thyssenkrupp : Départ en vue de la DG, le titre chute

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp a annoncé lundi que sa directrice générale Martina Merz avait prévu de quitter prochainement ses fonctions, une annonce qui faisait lourdement chuter le titre du groupe industriel allemand à la Bourse de Francfort.



L'action perd actuellement 12%, signant de loin la plus forte baisse de l'indice MDAX des moyennes capitalisations germaniques.



thyssenkrupp a indiqué que Martina Merz serait remplacée par Miguel Angel Lopez Borrego, l'actuel directeur général de Norma Group, un spécialiste allemand de l'assemblage de pointe pour l'automobile et l'industrie.



Il avait été précédemment le patron de Siemens en Espagne et président du conseil d'administration du fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa.



Sa nomination au directoire de thyssenkrupp sera effective en date du 1er juin, avant sa prise de fonctions officielle en tant que directeur général.



Miguel Angel Lopez Borrego prendra les rênes d'un groupe qui, sous la houlette de Martina Merz, a pris des décisions stratégique comme la cession de la filiale d'ascenseurs, qui devrait être suivie d'une scission de l'activité de sidérurgie.



